Новости версия для печати На Орловщине станет тише На сессии Областного Совета народные избранники определили дополнительные часы, когда будет запрещено нарушать покой граждан.



Председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Облсовета Лариса Удалова пояснила, что проект закона разработан в связи с неоднократными обращениями граждан в Областной Совет по вопросу установления дополнительной административной ответственности за нарушения гражданами тишины и покоя соседей громкой музыкой в дневное время.



Проектом закона предлагается установить, что в рабочие дни с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни с 13:00 до 15:00 запрещается использование на повышенной громкости звукопроизводящих и звукоусиливающих устройств, механизмов повлекшие нарушение тишины и покоя граждан.



Депутаты согласились внести изменения в статью 2-ю областного закона «Об отдельных правоотношениях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан», но просили подумать над правоприменением.





Татьяна Курбатова

4 декабря 2017 года







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