Орловцы стали меньше употреблять алкоголь

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понедельник
4.12.2017
16:57:36
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Орловцы стали меньше употреблять алкогольДанные приводит национальный рейтинг трезвости.
Наш регион в 2017 году оказался на 48-й строчке из 85-ти субъектов страны, правда, по сравнению с предыдущим годом, опустившись на одну позицию. Эксперты учитывали и количество смертей от «горячительного», и число правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, и то, сколько бутылок «напитка с градусом» было продано. В итоге: самыми «трезвыми» оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. А самыми пьющими - Бурятия, Ненецкий АО и Магаданская область.
Напомним, на Орловщине борьбу с пьянством объявили и на законодательном уровне. С октября этого года после 9 часов вечера в магазинах алкоголь купить не удастся. Причем любой крепости.
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