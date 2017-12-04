Новости версия для печати Как будут питаться дети в орловских школах? Точнее задать вопрос можно и так: «Будут ли вообще они там завтракать и обедать?» Дело в том, что перед поставщиками не закрыты многомиллионные долги, а конкурс на предоставления школьного питания после нового года администрация еще даже не объявила. Вопрос всплыл на встрече Андрея Клычкова с представителями общественных организаций.



В регламенте заседания места для выступления Андрея Коссинского не нашлось. Но предприниматель всё же взял слово, и рассказал Андрею Клычкову о сфере, которая остро нуждается в поддержке правительства, о школьном питании. Сегодня только Андрею Косинскому, кормящему почти 11 тысяч учеников 15 орловских школ, городская администрация должна больше 18 миллионов рублей.

Андрей Коссинский, индивидуальный предприниматель: «Мы не знаем ещё, что произойдёт с января. Не объявлен ни конкурс, ни аукцион. По себе я понимаю, глядя на календарь, что точка невозврата уже пройдена». Всего в этом году на питание школьников было выделено почти полмиллиарда рублей. Но до поставщиков деньги доходят только через полгода с момента оказания услуги. И только через суд. Поэтому Андрей Коссинский за последние три года подал в арбитраж 321 иск.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «На сегодняшний день в бюджете на 18-й год мы не закладываем денежных средств для решения, но понимаем, что эти денежные средства будут изыскиваться, и долги, безусловно, должны гаситься. Вопроса об отказе от детского питания на сегодняшний день нет. Все процедуры, которые необходимы, будут проведены, и дети получат питание». А каким оно будет в 2018? Последние пять лет – это завтрак за 40 рублей и обед за 12. Домохозяйки могут прикинуть, что и в каком количестве едят их дети в школе. Хотя к поставщикам в этом вопросе претензий нет. Тот же самый 12-рублёвый обед они умудряются сделать из трех блюд, в соответствии требованиям.

Светлана Краснова, директор МБОУ «Школа №6 г.Орла»: «Среди моих учащихся очень много семей, где мама одна воспитывает ребёнка, либо это многодетные семьи, и поэтому социальное питание для них это большая поддержка». Андрей Коссинский, индивидуальный предприниматель: «Из этих 40 рублей за завтрак – мы должны заплатить зарплату, заплатить за электроэнергию, мы несем налоговые расходы. И сегодня мы начинаем задумывать об оптимизации своих расходов. Одни из самых больших расходов связаны с заработной платой и с налогами. Мы готовим людей к сокращению». При этом задолженности у предпринимателя нет ни по налогам, ни по заработной плате. А с января он начнёт платить ещё за аренду буфета. Однако это ничто по сравнению с долгами перед поставщиками продуктов. Андрей Коссинский не оплатил им 11 миллионов рублей. В суд последние не идут только потому, что доверяют. Предприниматель уверен, что нужно в корне менять систему организации школьного питания, основываясь на опыте соседних регионов.

Андрей Коссинский, индивидуальный предприниматель: «Там нет обедов за 12 рублей. Там есть обед, который стоит 60 рублей, есть завтрак, который стоит 50 рублей, но при этом такую форму поддержки не получают все сто процентов детей». Подобные предложения уже не раз рассматривали депутаты Горсовета. Однако их позиция прежняя - полное сохранение данной меры соцподдержки. В то же время гарантировать они могут только то, что до конца этого года долги перед поставщиками школьного питания не вырастут.

Ольга Пилипенко, председатель комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского городского совета народных депутатов: «В настоящий момент все средства, необходимые для организации питания до конца этого года – до 31 декабря, имеются, и никаких долгов складываться не должно». Также народные избранники выступили за включение 400 миллионов рублей в городской бюджет 2018 года на питание школьников. Окончательное решение будет принято на следующей сессии Горсовета.









Антон Киселёв

4 декабря 2017 года







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