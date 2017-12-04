Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 37 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



2 декабря в 19:30 водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь по ул. Октябрьская в районе д. 92 совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.



2 декабря в 18:15 водитель, управляя автомобилем «Ленд Ровер», двигался по Кромскому шоссе и в районе д.1 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии.



3 декабря в 03:20 водитель-женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», на автодороге Орел - Знаменское допустила наезд на препятствие - световую опору, с последующим съездом в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир 1991 года рождения получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

4 декабря 2017 года







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