Новости версия для печати Сегодня вступили в силу новые правила подачи заявления на материнский капитал За время действия программы, сертификат на материнский капитал получили 8,5 млн. российских семей. Из них больше 37 тысяч – семьи Орловской области.



Теперь не нужно предоставлять СНИЛС. А в случае отсутствия регистрации по месту пребывания, можно указывать адрес фактического проживания. Эти и другие изменения прописаны в приказе Минтруда.





Татьяна Напольских

4 декабря 2017 года







На главную страницу





