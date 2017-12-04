Новости версия для печати Более 50 литров контрафактного алкоголя было обнаружено за один вечер в Орле Минувшим вечером активисты региональной общественной организации «Народный контроль» отправились в рейд по торговым точкам, замеченным в продаже контрафактного алкоголя.



Общественники произвели контрольные закупки, после чего вызвали на место сотрудников полиции. Прибывшие полицейские провели осмотр подозрительных торговых точек и в каждой из них нашли алкогольный контрафакт, общий объем которого превышает 50 литров. Кроме сомнительной водки полицейские также изъяли табачные изделия без российских акцизов, ввезенные для продажи из сопредельных государств.





Иван Суверин

4 декабря 2017 года







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