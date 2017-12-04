Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В составе водки – контрафакт. «Народный контроль» провел рейды по орловским магазинам.



- По новым правилам. Сегодня изменились условия подачи заявлений на материнский капитал.



- Безопасно только для машин. Роспотребнадзор просит внимательнее выбирать омывайку. В её составе может быть смертельный метанол.



- Полвека мы работаем для Вас! Орловское телевидение отметило «золотой юбилей».



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Вести-Орёл

4 декабря 2017 года







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