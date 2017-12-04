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В Орле прошла конференция «Здоровая нация – крепкая Россия»

Своим вкладом в здоровье молодежи на Орловщине считают развитие массовой физкультуры и спорта.

Наш регион – в числе лидеров по проведению спортивных мероприятий. К примеру, Гимназиада в Орле проходит уже пять лет подряд.
Николай Королев, председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России»: «Пять лет назад мы начинали с шести видов спорта, в этом году это уже одиннадцать - мы ввели кикбоксинг и самбо. На следующий год эти соревнования уже включены в единый календарный план Министерства образования и Министерства спорта. В следующем году Гимназиада уже будет проходить по четырнадцати видам спорта».
Алан Абаев, председатель Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»: «На 2018 год у нас запланирован ряд крупных мероприятий – не только Всероссийские, но и международные».
Главная цель сейчас - отвлечь молодежь от улицы и гаджетов, и создать такие условия, чтобы хотелось заниматься спортом.
Алан Абаев, председатель Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»: «Надеюсь, что новое руководство области будет ставить вопросы перед первыми людьми государства. Это, на мой взгляд, логистика – здесь надо обязательно строить какой-то аэропорт, какие-то объекты спортивные, танцевальные, для этого мы и приглашаем высоких гостей».
Сейчас земля литературная делает всё, чтобы стать спортивной столицей. И в 2018 году в регионе запланированы крупнейшие соревнования.
Алан Абаев, председатель Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»: «Орловская область еще в прошлом году выдвинулась с инициативой проведения чемпионата мира по самбо в городе Орле в 2018 году».
Организаторы считают, что такие спортивные мероприятия позволяют не только прославить город Первого Салюта, но и дают возможность заработать областному бюджету.
Николай Королев, председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России»: «Если нам удастся здесь провести все соревнования, которые запланированы, то Орловская область внесет всего полтора миллиона, а мы внесем в Орловскую область порядка 30 миллионов». 



Юлия Опанасюк
4 декабря 2017 года

 


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