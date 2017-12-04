Новости версия для печати В структуре администрации губернатора и правительства Орловской области создан отдел по информационной политике Соответствующие документы подписаны 1 декабря.



Вновь созданный отдел находится в структурном подчинении главы администрации Вадима Соколова, сообщает информационный портал Орловской области. Отдел будет отвечать за информационную политику администрации, а также взаимодействовать с государственными СМИ региона - к ним относится телеканал "Первый областной", газета "Орловская правда" и 24 районные газеты. Отдел также замыкает на себя коммуникации со СМИ персонально врио главы региона Андрея Клычкова.



Отдел по информационной политике будет работать в тесном взаимодействии с Управлением пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы, которое существует в составе Департамента внутренней политики. Его по-прежнему возглавляет Сергей Тюрин. Из структуры пресс-службы в новый отдел передается сектор по работе с государственными СМИ.



Отдел по информационной политике возглавила журналист Наталья Рожкова, которая ранее работала в ряде федеральных и московских изданий на руководящих должностях, в частности, возглавляла политическое направление в «Московском комсомольце», была ведущим редактором отдела политики «Ленты.Ру». В администрацию Орловской области она пришла с поста замредактора отдела политики газеты «Известия».





Орловское Информбюро

4 декабря 2017 года







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