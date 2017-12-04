Новости версия для печати В Орловской области будет создана сервисная модель поддержки малого и среднего бизнеса Предприятиям малого и среднего бизнеса обеспечить зеленую улицу, малые формы хозяйствования на селе должны получить более широкие возможности сбыта.

О результатах и перспективах господдержки этих секторов экономики региона говорили сегодня на заседании правительства области.



Сегодня малый и средний бизнес составляет больше половины от всех предприятий области. Это более 9 тысяч предприятий и почти 20 тысяч индивидуальных предпринимателей.



Как сообщил Сергей Филатов, зампред правительства по развитию инвестиционной деятельности, доля предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 ноября 2017 года составляет 58% от числа всех хозяйствующих субъектов в Орловской области. На начало 2017 года эта цифра составляла 55 %. Численность работников у субъектов малого и среднего предпринимательства за 10 месяцев 2017 года в среднем составила 75 тыс. человек.



В этом году «Развитие деловой активности в Орловской области» было вложено более 60 млн. рублей федеральных и региональных средств. Большая часть этих средств пошла на увеличение капитализации регионального фонда микрокредитования - 41 млн. В результате в 2017 году фонд смог выдать 378 микрозаймов на общую сумму 343 млн. рублей.

Андрей Клычков, врио губернатора и председателя правительства Орловской области: «Это направление нам нужно максимально поддерживать и развивать, потому что это большое количество вовлеченных людей, и тот экономический эффект, который мы можем получить, тоже имеет существенное значение». В области будет создана сервисная модель поддержки малого и среднего бизнеса. Основное внимание в ней уделят развитию инфраструктуры, что обеспечит широкую доступность банковских ресурсов и других услуг на уровне господдержки. В не менее масштабном внимании нуждаются и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «Если взять период пять лет, в программу включены 22 семейные животноводческие фермы, 108 крестьянских фермерских хозяйств – как начинающие фермеры. Общий объем финансирования по этой программе составил уже более 240 миллионов рублей, в том числе 86,5 миллионов – это развитие семейных животноводческих ферм, и поддержка начинающих фермеров – 154 миллиона». Одна из ключевых проблем отсутствие четко налаженных рынков сбыта сельхозпродукции с личных подворий. Особая роль здесь отводится сельскохозяйственным кооперативам. За последние годы их число значительно сократилось.

Андрей Клычков, врио губернатора и председателя правительства Орловской области: «Нам нужно активно использовать опыт и соседних регионов – здесь и Липецкая область является локомотивом развития кооперации, и нам этот опыт нужно не просто оценивать, а максимально активно внедрять». Сегодня на территории области действует всего 46 СПК, планируется открыть еще 9. Глава региона дал поручение возмещать честь затрат на их создание.





Оксана Гранн

4 декабря 2017 года







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