Новости версия для печати В 17-ти образовательных учреждениях Орловской области введен карантин Пять школ закрыты полностью - в Орле, Кромском и Орловском районах.



Еще в 12-ти школах – на карантине некоторые классы. И это тоже – в Орле и Кромском районе. Что касается общей статистики заболевания – за неделю к врачам обратилось 4 400 человек. Пока нет лабораторно подтвержденного гриппа.





Татьяна Напольских

4 декабря 2017 года







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