Новости версия для печати Сегодня отмечается День матери-казачки Свой подарок к этому празднику для орловцев подготовила солистка ансамбля «Славица» - Татьяна Туманова.



«Вечер в кругу друзей…» - так называется программа, в которой прозвучат русские народные, казачьи песни, романсы.



Татьяна Туманова - художественный руководитель казачьего ансамбля «Цветень». За плечами поющей казачки – множество лауреатских званий и почетных дипломов разных фестивалей и конкурсов. А созданный ею коллектив хранит верность русской культуре и собирает фольклорные песни из первых уст.





Надежда Невматулина

4 декабря 2017 года







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