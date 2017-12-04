Сегодня отмечается День матери-казачки

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понедельник
4.12.2017
16:57:29
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Сегодня отмечается День матери-казачкиСвой подарок к этому празднику для орловцев подготовила солистка ансамбля «Славица» - Татьяна Туманова.
«Вечер в кругу друзей…» - так называется программа, в которой прозвучат русские народные, казачьи песни, романсы.
Татьяна Туманова - художественный руководитель казачьего ансамбля «Цветень». За плечами поющей казачки – множество лауреатских званий и почетных дипломов разных фестивалей и конкурсов. А созданный ею коллектив хранит верность русской культуре и собирает фольклорные песни из первых уст.
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