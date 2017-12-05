Новости версия для печати В Орле прошёл гала-концерт фестиваля народной казачьей культуры Казачьи песни звучали на сцене академического театра. Там - «Собирались казаченьки» сразу из нескольких областей.



Действие развернулось еще в фойе театра, где разместилась выставка народного творчества. Многогранность казачьей культуры в полной мере отразили все шесть регионов, принимавших участие в гала-концерте: коллективы из Орла, Брянска, Калуги, Анапы, а также Белгородской и Курской областей. Своими выступлениями зрителя порадовали больше 20 артистов и коллективов. Гран-при получил народный ансамбль казачьей песни «Есаул» из Краснодарского края.





Антон Киселёв

4 декабря 2017 года







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