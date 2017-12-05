В Орле прошёл гала-концерт фестиваля народной казачьей культуры

|
вторник
5.12.2017
0:44:15
|
|
В Орле прошёл гала-концерт фестиваля народной казачьей культурыКазачьи песни звучали на сцене академического театра. Там - «Собирались казаченьки» сразу из нескольких областей.
Действие развернулось еще в фойе театра, где разместилась выставка народного творчества. Многогранность казачьей культуры в полной мере отразили все шесть регионов, принимавших участие в гала-концерте: коллективы из Орла, Брянска, Калуги, Анапы, а также Белгородской и Курской областей. Своими выступлениями зрителя порадовали больше 20 артистов и коллективов. Гран-при получил народный ансамбль казачьей песни «Есаул» из Краснодарского края.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта