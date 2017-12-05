Новости версия для печати Инновационные решения для бизнеса обсудили на форуме предпринимателей «Business-Insight» 250 предпринимателей разных сфер бизнеса - от торговли до услуг - в таком формате встретились впервые.



Тематические мастер-классы от опытных бизнес-тренеров Москвы, Воронежа, Тюмени, по задумке организаторов, помогут участникам форума взглянуть на свое дело по-другому.

Сергей Невструев, начальник Центра кластерного развития Орловской области : «После этих встреч бизнес начинает друг с другом по-другому взаимодействовать. Это самая главная задача нашего форума». Представителям малого и среднего бизнеса региона рассказали о выигрышном маркетинге, франчайзинге – как способе расширения границ бизнеса, копирайтинге и других успешных шагах на пути развития компании.



Как сообщила руководитель Центра поддержки предпринимательства Орловской области Ольга Стёпина, планируется сделать форум ежегодным и межрегиональным.





Надежда Невматулина

4 декабря 2017 года







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