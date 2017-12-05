Новости версия для печати По факту смерти 17-летнего ливенского подростка возбуждено уголовное дело Известно, что в районную больницу парень был доставлен из ночного клуба.



Предполагается, что там у него был конфликт с одним из посетителей. Подросток скончался в реанимации. Сейчас следователи рассматривают версию «причинение смерти по неосторожности».





Татьяна Напольских

4 декабря 2017 года







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