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В Орле состоялась церемония возложения цветов к стеле «Орел – город воинской славы»

Красные розы и гвоздики возложили к стеле «Орел - город воинской славы» в память о тех, кто погиб на фронтах, но так и не был похоронен. Согласно официальным данным, только в годы Великой Отечественной войны пропавшими без вести числятся около 5 млн. человек.

В этот день почтить память погибших пришли представители власти города и области, ветераны боевых действий. Пришли и поисковики - именно на их плечах сейчас лежит работа по поиску пропавших, их главная цель - установить имя героя, защищавшего Родину.