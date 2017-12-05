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вторник
5.12.2017
0:44:18
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В Орле состоялась церемония возложения цветов к стеле «Орел – город воинской славы»Мероприятие было приурочено к памятной дате – Дню Неизвестного солдата, который ежегодно отмечается 3 декабря.
Красные розы и гвоздики возложили к стеле «Орел - город воинской славы» в память о тех, кто погиб на фронтах, но так и не был похоронен. Согласно официальным данным, только в годы Великой Отечественной войны пропавшими без вести числятся около 5 млн. человек.
В этот день почтить память погибших пришли представители власти города и области, ветераны боевых действий. Пришли и поисковики - именно на их плечах сейчас лежит работа по поиску пропавших, их главная цель - установить имя героя, защищавшего Родину.
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