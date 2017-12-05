Больше тысячи электронных больничных выдано в Орловской области

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вторник
5.12.2017
7:15:18
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Больше тысячи электронных больничных выдано в Орловской областиРегиональный фонд социального страхования подключает орловские медучреждения к системе электронных больничных.
Современный формат больничного позволяет исключить мошенничество. Электронный больничный лист невозможно потерять или испортить, к тому же всю информацию по начислениям оплаты по нему легко получить через электронный кабинет.
Как сообщили в фонде, уже больше 3 000 работодателей подписали необходимое соглашение. Планируются, что до конца году новую систему освоят все поликлиники и больницы региона.
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