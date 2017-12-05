Новости версия для печати Больше тысячи электронных больничных выдано в Орловской области Региональный фонд социального страхования подключает орловские медучреждения к системе электронных больничных.



Современный формат больничного позволяет исключить мошенничество. Электронный больничный лист невозможно потерять или испортить, к тому же всю информацию по начислениям оплаты по нему легко получить через электронный кабинет.



Как сообщили в фонде, уже больше 3 000 работодателей подписали необходимое соглашение. Планируются, что до конца году новую систему освоят все поликлиники и больницы региона.





Мария Семак

5 декабря 2017 года







На главную страницу





