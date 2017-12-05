Новости версия для печати Сегодня в России впервые отмечается День волонтера Праздник был установлен указом президента 27 ноября этого года.







С 2014 года существует в регионе поисково-спасательный отряд всероссийской организации « В нашем городе добровольческое движение существует давно, и оказывают волонтеры помощь самого разного рода. Молодежь активно участвует в жизни общества: курирует детские дома, несет Вахту Памяти, ищет воинские захоронения, приводит в порядок мемориалы, оказывает помощь животным.С 2014 года существует в регионе поисково-спасательный отряд всероссийской организации « Лиза Алерт »: ребята вместе с МЧС и полицией ищут пропавших людей и делают это довольно успешно – за этот год в отряд поступило 93 заявки, 63 человека нашли живыми. Активную работу ведет и орловский клуб волонтеров: проводят множество благотворительных акций. Сейчас добровольцы подключились к сбору средств на организацию работы выездной бригады паллиативной помощи.





Мария Семак

5 декабря 2017 года







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