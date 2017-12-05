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Власти Орла пытаются найти администратора ярмарок «Хлебосольный выходной»

На конкурс выставлены четыре ярмарочные площадки: на Комсомольской площади (в районе ОАО «Гамма»), на ул. Металлургов, 17 (в районе КДЦ «Металлург»), на площади Жукова и ул. Узловая, 2.

Как отмечается в конкурсной документации, победителем будет признан претендент, представивший лучшее конкурсное предложение по организации ярмарки. При поступлении двух заявлений с равноценными предложениями, победителем признается участник, заявление которого поступило ранее других.

По результатам проведения конкурса с ним будем заключен договор на 2018 год.

Подробности на сайте городской администрации.