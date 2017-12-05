|
|
Власти Орла пытаются найти администратора ярмарок «Хлебосольный выходной»Повторный конкурс по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле на 2018 год пройдет 29 декабря. Первый не состоялся в связи с тем, что на него не было подано ни одной заявки.
На конкурс выставлены четыре ярмарочные площадки: на Комсомольской площади (в районе ОАО «Гамма»), на ул. Металлургов, 17 (в районе КДЦ «Металлург»), на площади Жукова и ул. Узловая, 2.
Как отмечается в конкурсной документации, победителем будет признан претендент, представивший лучшее конкурсное предложение по организации ярмарки. При поступлении двух заявлений с равноценными предложениями, победителем признается участник, заявление которого поступило ранее других.
По результатам проведения конкурса с ним будем заключен договор на 2018 год.
Подробности на сайте
городской администрации.