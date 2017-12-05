Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Продолжают спаивать вопреки запретам. В Орле изъяли более 50 литров опасного спирта. - О героях былых времен орловцы хотят знать. «Легенда о Коловрате» шагает по экранам. - Подвиг их бессмертен. В Орле сегодня почтили память Неизвестных солдат.

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Вести-Орёл

4 декабря 2017 года







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