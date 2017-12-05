Новости версия для печати В минувший уик-энд в орловских кинотеатрах прошла презентация одного из самых ожидаемых фильмов уходящего года – «Легенда о Коловрате» Отечественная картина о древней Руси, о подвиге героя из народа отлична была принята критиками и полюбилась первым орловским зрителям. Посмотрел ее и наш корреспондент Антон Кисилёв.



Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках. История, достойная отдельной картины. Он никак не богатырь, не могуч в плечах - простой парень, выбравший своим делом защищать Родину и земляков, в период раздробленности Руси в XIII веке, во времена походов хана Батыя и его Золотой Орды.



Сюжет основан частично на «Повести о разорении Рязани Батыем», частично - на легендах и сказаниях о Евпатии Коловрате, и немного - на выдумке авторов. Великий хан Батый жаждет завоевать и контролировать все русские земли. Первой приняла удар на себя Рязань. Захватчики уничтожили практически всех жителей, а город сожгли. Когда Евпатий Коловрат узнает об этом, то он сразу же выдвигается с «малою дружиною» в Рязань, чтобы отомстить хану.



Как отметили орловские зрители, «люди русские воюют не с помощью силы, а с помощью смекалки». Именно благодаря ей десятник Коловрат смог повернуть вспять многотысячное войско Золотой Орды, и дал бой, после которого сам Батый приклонился перед русским героем, и похоронил его с почестями.



Создатели фильма попытались показать всю мощь русского духа, которая становится необъятной и всемогущей, когда враг стучится в твои ворота. И звёздный актёрский состав - Илья Малаков, Алексей Серебряков и Александр Ильин младший – отлично смогли передать это зрителю.



Фильм «Легенда о Коловрате» стал последней в этом году отечественной исторической премьерой. Чтобы увидеть его своими глазами, у орловцев впереди ещё весь декабрь. Городские кинотеатры будут крутить его вплоть до нового года. Лично я считаю, данная картина вновь подтверждает, что российский кинематограф далеко шагнул вперёд и ничуть не уступает зарубежному.





Вести-Орёл

5 декабря 2017 года







На главную страницу





