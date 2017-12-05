Новости версия для печати Глава Орловской области потребовал сохранить маршруты № 47 и № 48 Он отметил, что за сохранение маршрута собрано более 7 тысяч подписей. И это - показатель непродуманности решений властей города.



Этот вопрос обсуждался накануне на заседании правительства области. Врио губернатора Андрей Клычков потребовал от главы администрации Орла Александра Муромского не ликвидировать маршрутные такси № 47 «пер. Южный – Госуниверситет-УНПК через ул. Герцена», № 48 «пер. Южный – Госуниверситет-УНПК через ул. 1-я Посадская».

Сити-менеджер Александр Муромский :«В городе Орле данные маршруты обеспечивают транспортное сообщение жителей Железнодорожного района (района Выгонки) с Советским районом. В июне 2017 года было принято решение о прекращении транспортного обслуживания по этим маршрутам с 2018 года, т.к. данные маршруты дублируют маршруты троллейбуса № 5а». На это Андрей Клычков рекомендовал подходить к вопросу не по принципу «давайте отменим, а там посмотрим». Для начала неплохо было бы просчитать все последствия, учесть мнение жителей и только после этого принимать какое-то решение.





Татьяна Курбатова

5 декабря 2017 года







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