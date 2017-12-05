Новости версия для печати Спасатели вытащили из Орлика 52-летнего мужчину ЧП произошло 4 декабря в районе улицы 1-й Посадской под Тургеневским мостом.



Сообщение на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 15:40.



Прибыв на место происшествия, сотрудники поисково-маневренной группы Александр Степных, Андрей Демиденко и Сергей Кожин вытащили на берег мужчину 1965 года рождения. Он находился всего лишь в одном метре от берега. По всей видимости, он перевалился через парапет набережной и упал воду, а вот выбраться обратно на берег самостоятельно не мог.



В результате пребывания в воде спасенный мужчина получил сильное переохлаждение и был передан бригаде медиков, которая доставила его в больницу скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко, сообщает официальный сайт главного управления МЧС по Орловской области.





Орловское Информбюро

5 декабря 2017 года







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