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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП

Среди них 3 ДТП с пострадавшими. В результате 1 человек получил травмы, 4 погибло.

4 декабря в половине восьмого утра водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», следовал по улице Игнатова и в районе дома № 7 допустил наезд на пешехода - женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Вечером 4 декабря водитель, управляя автомобилем «Ваз 21093», двигался по автодороге Орел-Тамбов-Ливны-Крутое и в районе шестого километра совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

4 декабря в 20:35 водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер» двигался по автодороге Орел-Брянск-Смоленск и в районе 12 километра выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Скания» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси», а также двое пассажиров скончались на месте ДТП.


Орловское Информбюро
5 декабря 2017 года

 


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