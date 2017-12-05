Новости версия для печати Минувшим вечером на трассе Орел-Брянск в районе деревни Солнцево в ДТП погибли трое молодых людей Автокатастрофа в Орловском районе произошла в начале десятого. Там столкнулись грузовая «Скания» и «Митсубиси Лансер».



К месту происшествия поспешили полицейские, медики и спасатели.



Двигатель остался примерно в сорока метрах от разбитого «Митсубиси». Сам автомобиль превратился в бесформенную груду железа и пластика. Чтобы определить марку машины, полицейским пришлось пробить по базе ее VIN. При таких повреждениях у водителя и пассажиров не оставалось шансов на выживание.



Как говорит водитель грузовика, появление на его полосе встречной машины полной неожиданностью не было – сообщили по рации, что на большой скорости летит легковой автомобиль. Вот только предпринять шофер фуры все равно ничего не сумел – «Митсубиси» боком бросило под грузовик. Версию водителя «Скании» отчасти подтвердили объективные данные осмотра места ДТП.



По предварительной версии следствия, водитель Митсубиси допустил занос автомобиля с выездом на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Кроме молодого автомобилиста в аварии погибли двое его пассажиров. Погибшим было по 19 лет. Расследование рокового ДТП продолжается.





Иван Суверин

5 декабря 2017 года







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