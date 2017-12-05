Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Жизнь не только ради себя. Сегодня – День волонтера.



- Смертельный занос. Дорожная трагедия унесла три молодые жизни.



- Есть желающие на вывоз мусора? Мэрия Орла объявила аукцион на выбор подрядчика.



- Орловские студенты завоевали «серебро» на чемпионате «WorldSkills».



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Вести-Орёл

5 декабря 2017 года







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