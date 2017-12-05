Новости версия для печати Волонтерство как часть жизни Сегодня – День волонтера. Этот праздник отмечается впервые. Он был установлен указом президента страны в ноябре этого года. В нашем регионе движение добровольцев развивается давно и весьма масштабно – волонтеры курируют детские дома и интернаты, несут «Вахту Памяти», помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организуют сбор средств на лечение, занимаются поиском пропавших людей.



Для добрых дел время и возможности есть всегда. Главное, чтобы было желание.

Татьяна Курбатова, волонтёр, редактор благотворительного проекта «Виктория»: «Волонтерством заниматься может любой человек, который чувствует в себе потребность помогать другим людям. Для этого не нужны особые навыки». В орловском клубе волонтеров Татьяна уже пять лет – с тех пор как появился проект «Виктория». Появился в память о девушке, жизнь которой унесла онкология - потому что не успели вовремя собрать нужную сумму на лечение. Чтобы ситуация больше не повторялась, собрали команду добровольцев, готовых искать деньги и привлекать внимание общественности к этой проблеме. Сейчас ребята подключились к сбору средств на создание выездной бригады паллиативной помощи.

Татьяна Курбатова, волонтёр, редактор благотворительного проекта «Виктория»: «В этой бригаде обязательно должна быть медсестра, врач, психолог – люди, которые будут оказывать всестороннюю помощь человеку, который оказался один на один со своей бедой». Они откладывают все дела на потом – учебу, работу, домашние заботы – и отправляются на поиски. Вместе с МЧС и полицией. В город, в поле, в лес – чтобы обязательно успеть спасти жизнь. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Орел появился в регионе в 2014-м. И с тех пор ребята не сидят без дела, только в этом году поступило 93 заявки – 63 человека найдено живыми. В этом году они расширили круг своей деятельности – запустили проект «Школа безопасности».

Наталья Логвинова, региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Орёл: «Можно обратиться на нашу «горячую линию» 8 800 700 54 52, и пригласить нас в школу, к примеру, и мы приедем и расскажем вашим детям, как себя нужно вести и в городе, и в лесу, если ты заблудился, и что сделать, чтобы этого не произошло». Наталья Куприянова – певица, композитор, волонтер. Помогать другим она начала, потеряв единственного сына. Боль потери не раздавила, а заставила – действовать. В феврале 2013-го она организовала первый благотворительный концерт «Музыка добрых сердец» - все собранные деньги пошли на лечение Саши Марченко, которой тогда боролся с онкологией. Концерт стал ежегодным и межрегиональным. 15 февраля 2018 года на сцену вновь выйдут артисты – чтобы поддержать детей, сражающихся за жизнь.

Наталья Куприянова, директор межрегионального благотворительного фестиваля-акции «Музыка добрых сердец»: «До 25 декабря я собираю заявки на участие, и уже на данный момент собрано свыше ста заявок. Будет очень интересный фестиваль, и я надеюсь, что мы, как и всегда, поможем хотя бы одному ребенку спасти его жизнь». И пусть ответ на вопрос, «почему вы помогаете другим, часто незнакомым людям», у каждого волонтера будет свой. Принцип работы у них общий – заботиться о других без выгоды для себя.









Мария Семак

5 декабря 2017 года







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