Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
5.12.2017
17:27:31
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловский школьник получил награду Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»

Школьник Кирилл Усачёв из села Корсаково может по праву называться Героем.14-летний юноша этим летом, не раздумывая, спас человека.

Как сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова, награду Кирилл получил в Москве из рук министра МЧС Владимира Пучкова.
Наталья Акулова: «В рамках Всероссийского фестиваля (в этом году он проходил в девятый раз) школьник из Корсаково Орловского района Кирилл Усачёв был приглашён в город Москву. Церемония награждения происходила в библиотеке МГУ им. Ломоносова. Кирилл среди 11 таких же детей со всей страны получил награду и стал победителем в номинации «Дети-герои». В июне этого года он спас второклассника из воды, причём, совсем от себя этого не ожидал. Хотя когда ему задали вопрос «Тебе не страшно было?», он сказал «А как я мог по-другому поступить? Его обязательно нужно было вытащить, а я оказался рядом».
Кириллу есть на кого равняться – его отец работает пожарным в пожарно-спасательной части №36 села Корсаково и Корсаковского района. Теперь молодой человек всерьёз задумывается, не продолжить ли ему семейную династию.


Татьяна Курбатова
5 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта