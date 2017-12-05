Новости версия для печати Орловский школьник получил награду Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» Школьник Кирилл Усачёв из села Корсаково может по праву называться Героем.14-летний юноша этим летом, не раздумывая, спас человека.



Как сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова, награду Кирилл получил в Москве из рук министра МЧС Владимира Пучкова.

Наталья Акулова: «В рамках Всероссийского фестиваля (в этом году он проходил в девятый раз) школьник из Корсаково Орловского района Кирилл Усачёв был приглашён в город Москву. Церемония награждения происходила в библиотеке МГУ им. Ломоносова. Кирилл среди 11 таких же детей со всей страны получил награду и стал победителем в номинации «Дети-герои». В июне этого года он спас второклассника из воды, причём, совсем от себя этого не ожидал. Хотя когда ему задали вопрос «Тебе не страшно было?», он сказал «А как я мог по-другому поступить? Его обязательно нужно было вытащить, а я оказался рядом». Кириллу есть на кого равняться – его отец работает пожарным в пожарно-спасательной части №36 села Корсаково и Корсаковского района. Теперь молодой человек всерьёз задумывается, не продолжить ли ему семейную династию.





Татьяна Курбатова

5 декабря 2017 года







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