Новости версия для печати Еще один случай бешенства зафиксирован в Орловской области На этот раз заболела овца в одном из частных подворий на территории Колпнянского района.



С начала года в регионе – это уже 22-й выявленный случай опасного заболевания у животных.





Татьяна Напольских

5 декабря 2017 года







На главную страницу





