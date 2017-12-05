Около 13 миллиардов рублей налогов собрано в Орле за 10 месяцев 2017 года

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вторник
5.12.2017
17:27:29
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Около 13 миллиардов рублей налогов собрано в Орле за 10 месяцев 2017 годаРост к уровню прошлого года – 11%.
ИФНС России по городу Орлу наблюдает положительную динамику поступления налогов и сборов к уровню соответствующего периода прошлого года во все уровни бюджетов. Так за отчетный период в федеральный бюджет перечислено более 4 миллиардов рублей или 132% к уровню прошлого года. В территориальный бюджет поступило почти 9 миллиардов рублей или 103% к уровню
Основная часть доходов консолидированного бюджета за 10 месяцев 2017 года традиционно сформировалась за счет налога на доходы физических лиц, НДС и налога на прибыль.
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