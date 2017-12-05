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Жилинспекция Орловской области обязала управляющую организацию вернуть собственникам жилья излишне оплаченные денежные средства за текущий ремонт

Некоторые управляющие организации, пользуясь неосведомленностью горожан, применяли расценки за указанные жилищные услуги без учета понижающего коэффициента.

В Орле собственники более 90% домов не определили размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома. В этом случае начисление производится в соответствии с постановлением городской администрации «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах». Собственники помещений многоквартирных домов, где прошел капитальный ремонт, в течение 5 лет должны оплачивать текущий ремонт конструктивных элементов здания (крыш, чердаков, подвалов, фасадов, подъездов) с понижающим коэффициентом 0,5. Отдельные управляющие организации, пользуясь неосведомленностью горожан, применяли расценки за указанные жилищные услуги без учета понижающего коэффициента.

В частности, с такой ситуацией столкнулись жильцы дома № 37А по улице Салтыкова-Щедрина, капитальный ремонт которого был закончен в июне 2016 года. По результатам проверки в адрес управляющей организации выдано предписание с требованием пересчета платы за текущий ремонт.


Максим Шилов
5 декабря 2017 года

 


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