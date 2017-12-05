Новости версия для печати Сегодня состоялось очередное совещание в администрации города Орла Жители Орла недовольны транспортным обслуживанием. Обещанную остановку на Наугорском шоссе возле дома № 48 горожане ждут уже больше двух лет. Ребенок-инвалид до сих пор сидит в четырех стенах из-за неработающего подъемника.



Жители города неоднократно жаловались в диспетчерские службы на ненадлежащее и некачественное транспортное обслуживание населения. И если транспортные маршруты № 47 и № 48 решили сохранить, и совсем скоро они будут функционировать, то вот когда будет полностью установлен остановочный павильон по Наугорскому шоссе, возле дома 48, пока непонятно.



Как сообщил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Орла Сергей Маркин, остановка будет сдана только в следующем году. В настоящий момент установлен остановочный павильон, укладывается тротуарная плитка, сделан, но не заасфальтирован заездной карман.



Такой подход к делу не устроил ни главу города, ни мэра. Александр Муромский попросил обратить особое внимание на компанию-подрядчика.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Подрядчик, который не выполнил свои обязательства по муниципальному контракту, должен понести соответствующие штрафные санкции – с раскрытием банковских гарантий и занесением в черный список». Затронули на сегодняшнем совещании в администрации города еще одну «больную» тему. Подъемник, установленный в доме № 26 по улице Раздольной, в котором живет ребенок-инвалид, так и не функционирует.



Как сообщил Сергей Маркин, в настоящее время специалисты управления готовят конкурсную документацию для приобретения нового подъемника, поскольку тот, что был смонтирован ранее, не может эксплуатироваться, так как не имеет сертификатов и не может быть поставлен на учет в Ростехнадзоре.



Александр Муромский поручил провести служебную проверку жилищного отдела УКХ, который занимался поставкой и монтажом подъемника.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Ребенок-инвалид не может выйти на улицу. Это просто безответственное отношение к своему делу». А до тех пор, пока вопрос не будет решен, выходить ребенку на улицу будет помогать волонтер, заверил глава города.



Зима уже вступила в свои законные права. Правда, для некоторых жителей Орла и приближающийся Новый Год не в радость: так, в доме № 35 по улице Салтыкова-Щедрина протекает крыша, замыкает электропроводка, разрушается фундамент.



Александр Муромский поручил как можно быстрее провести обследование и принять соответствующее решение.



А вот жители дома № 68 по набережной Дубровинского планируют 2018-й встречать в новых квартирах, или хотя бы получить финансовую помощь, чтобы приобрести жилье.

Галина Итальянцева, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта, начальник отдела капитального ремонта и расселения МКД: «Мы должны гражданам выплатить денежные средства. Уже проведена оценка их помещений. Уже жильцам 14-ти из 36 квартир эти соглашения вручены для того, чтобы они познакомились с текстом соглашения и посмотрели оценочную стоимость их жилья. В момент, когда вручали эти соглашения, нареканий от граждан по цене, по стоимости квадратного метра не было». Пусть снегом пока зима нас не балует, в администрации Орла заверили – новогоднее настроение будем поднимать себе сами: до 10 декабря главная зеленая красавица появится в центре города.





Юлия Опанасюк

5 декабря 2017 года







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