Новости версия для печати Сегодня утром в Железнодорожном районе Орла едва не сгорел частный жилой дом Свести последствия возгорания к минимуму удалось благодаря оперативным действиям пожарных, которые приступили к тушению уже через пять минут после тревожного звонка.



О пожаре в старом бревенчатом доме, обшитом снаружи металлом, на пульт 112 сообщили в 10:55. Уже в 11 часов огнеборцы приступили к тушению.



Относительно причин пожара хозяин уверен в одном: его оплошностью случившееся быть не может. Установить причины возникновения пожара предстоит органам дознания МЧС. Придется учесть и показания соседей погорельца, которые утверждают, что хозяин дома мог курить в постели.



Большая удача, по словам пожарных, состоит в том, что удалось вовремя отстоять сам сруб деревянной постройки. В противном случае работы по тушению пожарному гарнизону хватило бы на несколько часов.





Иван Суверин

5 декабря 2017 года







На главную страницу





