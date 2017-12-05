Новости версия для печати Мусор в Орле вывозится в штатном режиме Как сообщили в мэрии, созданная по поручению главы администрации Орла Александра Муромского рабочая группа, ежедневно проводит соответствующий мониторинг.



В многоквартирных домах, которые обслуживает МУП «ЖРЭП (Заказчик)», вывоз мусора осуществляется в штатном режиме. Дома Первой Городской управляющей компании до 19 декабря продолжит обслуживать «ЭкоТек». Детские сады и школы – под ответственностью компании «Забота».



Как отметили в мэрии, сейчас жалоб стало меньше. Но рабочая группа продолжит курировать ситуацию.





Орловское Информбюро

5 декабря 2017 года







На главную страницу





