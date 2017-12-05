Мусор в Орле вывозится в штатном режиме

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вторник
5.12.2017
21:31:26
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Мусор в Орле вывозится в штатном режимеКак сообщили в мэрии, созданная по поручению главы администрации Орла Александра Муромского рабочая группа, ежедневно проводит соответствующий мониторинг.
В многоквартирных домах, которые обслуживает МУП «ЖРЭП (Заказчик)», вывоз мусора осуществляется в штатном режиме. Дома Первой Городской управляющей компании до 19 декабря продолжит обслуживать «ЭкоТек». Детские сады и школы – под ответственностью компании «Забота».
Как отметили в мэрии, сейчас жалоб стало меньше. Но рабочая группа продолжит курировать ситуацию.
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