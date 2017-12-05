Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Совсем не тихий «Дон». Кого заманило агентство недвижимости в финансовый омут? - Исполняющий обязанности губернатора Орловской области продолжает знакомиться с регионом. О своих проблемах жители Шаблыкинского района сегодня рассказали Андрею Клычкову.



- Потребность делать добрые дела. Кто они орловские волонтёры?



- Орёл встречал спецрейс. Агитпоезд ЛДПР снова преодолевает тысячи километров, чтобы встретиться с местными жителями, выслушать жалобы и ответить на вопросы.

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Вести-Орёл

5 декабря 2017 года







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