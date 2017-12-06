Орловские семейные фермеры получат финансовую поддержку из региональной казны

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среда
6.12.2017
14:19:36
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Орловские семейные фермеры получат финансовую поддержку из региональной казны50 миллионов рублей выделят в следующем году.
Как сообщили в областной администрации, деньги можно использовать на открытие семейного дела. Планируется создать не менее 28 рабочих мест.
Сегодня в регионе официально оформлено 46 сельхозпотребительских кооперативов. Согласно статистике, фермеры стали чаще пользоваться льготным кредитованием. А финансовая поддержка хозяйств в этом году составила почти 125 миллионов рублей – деньги выделяли из федерального и областного бюджетов.
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