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Орловские семейные фермеры получат финансовую поддержку из региональной казны

Как сообщили в областной администрации, деньги можно использовать на открытие семейного дела. Планируется создать не менее 28 рабочих мест.

Сегодня в регионе официально оформлено 46 сельхозпотребительских кооперативов. Согласно статистике, фермеры стали чаще пользоваться льготным кредитованием. А финансовая поддержка хозяйств в этом году составила почти 125 миллионов рублей – деньги выделяли из федерального и областного бюджетов.