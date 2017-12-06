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Орловские медики отмечают рост числа простудных заболеваний

По данным Роспотребнадзора от 5 декабря, в регионе четыре школы закрыты на карантин и еще в 14-ти введены ограничения, где не учатся некоторые классы.

Специалисты настоятельно советуют не пренебрегать мерами профилактики – это позволит снизить риск заражения. Врачи советуют чаще мыть руки, больше гулять на свежем воздухе, не забывать о влажной уборке и хорошо проветривать помещения. А тем, у кого течение гриппа может вызвать осложнения, рекомендуется носить маски в общественных местах и в транспорте.

Если избежать болезни не удалось, то при первых симптомах необходимо обратиться к врачу.