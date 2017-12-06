Орловский Музей изобразительных искусств отмечает 60 лет со дня основания

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среда
6.12.2017
14:19:51
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Орловский Музей изобразительных искусств отмечает 60 лет со дня основанияВ честь юбилея там сегодня открывается новая выставка.
В экспозицию вошли экспонаты из новых поступлений. Подобного рода выставка в последний раз демонстрировалась 10 лет назад. За эти годы музею удалось пополнить коллекцию новыми шедеврами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства. Посетители увидят работы таких мастеров как Курнаков, Поленов, Минкин, Мясоедов.
В отделе народного искусства можно познакомиться с предметами быта Орловского края – особый интерес представляют праздничные полотенца и ковры.
Выставка будет работать каждый день, кроме понедельника. С 10:00 до 17:00, а в четверг – с 10:00 до 21:00.
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