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Орловский Музей изобразительных искусств отмечает 60 лет со дня основания

В экспозицию вошли экспонаты из новых поступлений. Подобного рода выставка в последний раз демонстрировалась 10 лет назад. За эти годы музею удалось пополнить коллекцию новыми шедеврами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства. Посетители увидят работы таких мастеров как Курнаков, Поленов, Минкин, Мясоедов.

В отделе народного искусства можно познакомиться с предметами быта Орловского края – особый интерес представляют праздничные полотенца и ковры.

Выставка будет работать каждый день, кроме понедельника. С 10:00 до 17:00, а в четверг – с 10:00 до 21:00.