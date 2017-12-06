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Врио губернатора Андрей Клычков посетил Шаблыкинский район

Визит главы региона начался с возложения цветов к воинскому мемориалу. Затем Андрей Клычков познакомился с работой ЗАО «Крахмалопродукты» и ООО «Брянская мясная компания» Агрохолдинга «Мираторг», посетил школу и обсудил актуальные проблемы муниципального образования с жителями района.

Одно из ведущих предприятий в Шаблыкинском районе - «Крахмалопродукт». Здесь из пшеницы, кукурузы и картофеля вырабатывают крахмал. В ЗАО «Крахмалопродукт» работает около 50 человек, все они местные жители. За год производится от 3 до 3,5 тысяч тонн крахмала. Его упаковывают в мешки и отправляют на продажу.

Ещё одна гордость не только района, но и российского масштаба - «Мираторг». Экскурсию провели по второму фидлоту. Задача в ближайшее время - увеличить поголовье до 80 тысяч.

Во время рабочей поездки глава Орловской области пообщался и с учителями Шаблыкинской школы. Зашел в кабинет литературы - ребята читают «Ревизора». Получилось символично: губернатор сегодня в его роли. В четвертом классе изучают окружающий мир и уже спокойно рассказывают о своем родном крае.
В школе есть свой музей истории, в четырех классах интерактивные доски. Но гладко только внутри, снаружи - все плачевно. Фасад требует срочного ремонта. Его пообещали отремонтировать к 1 сентября следующего года.

Чуть позже уже в формате «вопрос-ответ» губернатор поговорил с активом района. Похоже, что здесь одна общая проблема - дороги. Их - то нет, то отремонтировали плохо и не отсыпали щебнем, то вообще разбирают бетонку, оставляя без проезда жителей трех населенных пунктов.

Но если говорить о проблемах, то они одинаковы в каждом районе. Вот только системного решения пока нет, отметил губернатор.


Анна Вайсергисер
6 декабря 2017 года

 


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