Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП Среди них 1 ДТП с пострадавшим. В результате 1 человек получил травмы.



5 декабря в 19:30 минут водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Ланцер», при выезде с прилегающей территории в районе д.23 «А» по Кромскому шоссе допустил наезд на пешехода (мужчину 1963 г.р.), который переходил проезжую часть дороги. Пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь.





Орловское Информбюро

6 декабря 2017 года







На главную страницу





