За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП

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среда
6.12.2017
14:19:49
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТПСреди них 1 ДТП с пострадавшим. В результате 1 человек получил травмы.
5 декабря в 19:30 минут водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Ланцер», при выезде с прилегающей территории в районе д.23 «А» по Кромскому шоссе допустил наезд на пешехода (мужчину 1963 г.р.), который переходил проезжую часть дороги. Пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь.
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