Новости версия для печати Орловцы отстояли две популярные маршрутки! 7 тысяч горожан подписались под петицией за сохранение автобусов №47 и №48, соединяющих Выгонку и Советский район. В конце октября на остановках Завокзального посёлка стали появляться объявления, что с 27 декабря данные маршруты перестанут обслуживаться. Таким образом, огромный жилой массив остался бы всего на 3 маршрутах. Но чиновники были вынуждены отменить своё решение.



47-ю маршрутку можно назвать одной из самых востребованных в городе, причем, не только среди жителей Выгонки – на пути такие остановки как «ЖД вокзал», «Завод «Текмаш», «Школа №4», «Школа № 19», «Школа № 36» - до них от остановки всего пять минут ходьбы, а еще – «Академия ФСО», «Завод «Протон», «Больница им. Семашко», «Троицкое кладбище», два корпуса опорного вуза и Наугорский микрорайон. Альтернативой, по задумке городских властей, должен был стать троллейбус №5а. Он действительно дублирует этот маршрут. Но временной интервал между конечными остановками у него гораздо больше. Поэтому салоны троллейбусов практически всегда полупустые.



Впервые городские чиновники объявили об отмене 47-го и 48-го маршрутов ещё в начале лета. Доводы в пользу троллейбуса были следующие – он экологически чище, вместительный, и вообще это разгрузит орловские улицы, забитые транспортом. Но общественный резонанс новость приобрела только в конце октября, когда на остановках Выгонки появились вышеупомянутые объявления.



Активные горожане отреагировали петицией. Меньше чем за неделю под просьбой сохранить маршрутки подписались несколько тысяч орловцев. Таким образом, попытка администрации пересадить орловцев на троллейбусы – провалилась. Молва дошла до главы региона и тот накануне, вместе с городскими чиновниками, провёл разбор полётов.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Нужно подходить к этому вопросу не по принципу «давайте отменим, а там посмотрим, какие будут проблемы». У нас только по этим двум маршрутам семь тысяч подписей собрали жители, и это просто показатель непродуманности решений, которые принимаются. Давайте жителей успокоим – эти маршруты сохраняем». А уже на следующий день на планёрке в мэрии и сам глава городской администрации Александр Муромский озвучил официальный вердикт: сообщение Железнодорожного и Советского районов посредством маршруток не исчезнет.

Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Администрацией города Орла подготовлено распоряжение о сохранении маршрутов №№47, 48, которое в настоящий момент направлено на правовую экспертизу». Мэр Орла Василий Новиков в свою очередь распорядился усилить транспортному отделу контроль за работой перевозчиков – в администрацию вновь поступают жалобы о несоблюдении маршрутчиками графиков, особенно по вечерам и в выходные дни. А вот как обеспечить трамваям пассажиропоток, администрации ещё предстоит решить.





Антон Киселёв

6 декабря 2017 года







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