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Сотрудники орловского РТПЦ рассказали жителям Малоархангельского района о преимуществах цифрового эфирного телевидения

Как получить телевизионный сигнал в цифровом формате? Можно ли смотреть орловские программы и новости с хорошей картинкой и звуком? Эти вопросы сотрудникам регионального телевизионного передающего центра задавали жители Малоархангельского района. И – получали ответы.

Пришла на встречу с сотрудниками орловского РТПЦ и Нина Михайловна Кононова. Она помнит, как еще ребенком бегала к соседям смотреть самый первый телевизор – маленький, на котором сложно было что разглядеть. Теперь и телевизоры стали побольше, и бегать никуда не нужно. У каждого дома есть свой персональный телеприемник, а часто и не один. Разница только в качестве.

Сказать, что жителям поселка «Станция Малоархангельская» до этого не приходилось видеть хорошей картинки на своих телеприемниках, нельзя. Уже давно у большинства стоят спутниковые тарелки. Альтернативы не было. Появилась она только сейчас с запуском цифрового вещания на всей территории области. Однако чтобы получить сигнал, нужна либо выносная антенна, либо специальная приставка, либо то и другое вместе. Все зависит от возможностей телеприемника.

Сотрудники орловского РТПЦ показали приставку, которая позволит практически всем жителям области принимать на свои телеприемники цифровой сигнал, с помощью которого сейчас работают все каналы Первого мультиплекса, включая региональные вставки с программами ГТРК «Орел».

Как выяснилось, такие приставки есть далеко не у всех. А те, кто здесь ими уже успел обзавестись, частенько смотрят не только орловские новости, но и новости некоторых соседних регионов. Такой эффект происходит из-за того, что в пограничных областях на цифровое вещание тоже перешли, и сигнал от передатчиков в некоторых местах частично покрывает и нашу территорию. Станция Малоархангельская оказалась как раз в числе с двойным приемом.
Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «Поскольку сегодня на каналах «Россия 1», «Россия 24» и на канале «Радио России» мы запустили программу региональных новостей, нам бы хотелось, как техническим специалистам, выяснить, насколько телезрители готовы к приему именно орловского сигнала именно с орловскими новостями. И в случае каких-то отклонений дать консультацию населению, как перестроить антенну для того, чтобы уверенно принимать сигнал орловских новостей».
Специалисты орловского РТПЦ наглядно показали телезрителям возможности цифровой приставки и подробно объяснили, почему при помощи такой привычной спутниковой тарелки орловские новости посмотреть не получится. Люди, пришедшие на встречу с орловскими специалистами, уже приняли для себя решение о необходимости покупки соответствующей приставки. Ну, а Нине Михайловне Кононовой уже приобретать ничего не нужно. Ей как старейшей телезрительнице подарили комнатный цифровой передатчик с антенной. Тем, кто еще только думает приобретать приемник для ТВ в новом качестве с возможность просмотра программ ГТРК «Орел», стоит поторопиться: не пройдет и недели, как региональное цифровое вещание перейдет из тестового режима в промышленную эксплуатацию.


Оксана Гранн
6 декабря 2017 года

 


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