Новости версия для печати 5 декабря орловский Музей ИЗО отметил свое 60-летие От картинной галереи до лучшего музея в ЦФО. Этот путь для музея изобразительных искусств стал интересным и насыщенным событиями. Здесь во все времена работали уникальные люди, которые были преданны своему делу, которые смогли собрать и оставить для потомков отличную коллекцию произведений искусств.



В праздничный день в музее гостей встречали музыкой и шампанским. И уже по доброй традиции, юбилейную дату здесь отмечают выставкой поступлений. За последние 10 лет фонды музея пополнили почти две тысячи произведений искусства. Большой зал музея смог вместить только 170 из них. Есть среди поступлений настоящие жемчужины - приобретенные Министерством культуры работы Пластова, Мясоедова и других выдающихся художников.

Елена Мережкина, главный хранитель музея изобразительных искусств: «Елена Вавелкина подарила работу Крымова, подарили нам работу Поленова, это все период русского искусства, достаточно редкий и дорогой для нас». Музей изобразительных искусств был открыт в 1957 году на базе краеведческого. И первые годы своего существования располагался в торговых рядах. Многим, как например, сенатору Владимиру Круглому, этот музей знаком с детства. Его отец был первым директором музея, при нем начиналось создание и пополнение фондов.

Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания от Орловской области: «Очень важно, что в нашем музее замечательная коллекция русского искусства. Это, кстати, очень редко в каких музеях есть вообще в ЦФО. Наш музей замечательный, мы его очень любим, он меняется, он старается идти в ногу со временем». Новое помещение музей получил только в 1992 году, ему передали историческое здание в центре города. Сегодня музей - это целый комплекс, который включает в себя и картинную галерею имени Курнакова, и дом-мастерскую этого замечательного народного художника. Без преувеличения - это один из самых посещаемых центров культуры. Самые интересные выставки и модные проекты проходят тут. Сегодня в среднем музей посещают 50 тысяч человек

Светлана Четвериков, директор Музея изобразительных искусств: «Вы можете убедиться, что у нас действует аудиогид плеер, аудиогид для мобильных приложений, виртуальная экскурсия, сенсорный киоск, очень много чего мы можем предложить сегодня нашим посетителям». За 60 лет музей и его филиалы, посетили свыше двух миллионов человек, проведено 25 с половиной тысяч экскурсий, прочитано почти пять тысяч лекций и организовано полтысячи выставок на площадках музея и в других городах России и Европы. В честь юбилея сотрудникам музея были вручены подарки и награды – почетные грамоты от губернатора и Областного Совета народных депутатов. И сам музей в этот день поздравил гостей, наградив за любовь и внимание к своей работе. И уже сегодня орловцы и гости города смогут придти на новую выставку и познакомиться с частью произведений искусства, которые музей приобрел за последние 10 лет.





Эва Стасюлевич

6 декабря 2017 года







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