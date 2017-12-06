Новости версия для печати Орловщина готовится к выборам В следующем году в Орловской области пройдут сразу две избирательные кампании: губернаторская – в сентябре и президентская – в марте. О планах баллотироваться в президенты России заявили уже больше 10 кандидатов. Вопросы же подготовки обсудили на заседании регионального избиркома.



Предвыборная кампания, согласно законодательству, начинается за 100 дней до даты самих выборов. Особое внимание – к людям с ограниченными возможностями. Планируется оборудовать избирательные участки, привлечь сурдопереводчиков, оснастить участки специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Основная цель, которая стоит перед системой избирательных комиссий страны, - это легитимность федеральной избирательной кампании, это ее законность, это ее честность. И это полное исключение каких-либо нарушений на избирательных участках». 89 участков в регионе с численностью избирателей до трех тысяч человек оснастят рамками металлодетектора. А в отделениях МФЦ можно будет подать заявление о включении избирателя в список по месту пребывания. Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2018 года





Надежда Невматулина

6 декабря 2017 года







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