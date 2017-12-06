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Сегодня профессиональный праздник наркополицейских

Многие его встречают – на боевом посту. Впервые подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков появились в структуре МВД в 1991 году. Чуть позже наркоконтроль выделили в отдельное ведомство, а с лета прошлого года – УФСКН – снова вернулось в МВД. Сейчас в России борьбу с «зельем» ведут больше 10 тысяч полицейских, в том числе и орловских. Все они сегодня принимали поздравления.

Искать зелье по запаху – работа четвероногих коллег наркополицейских. Весной 2017 года наркобизнес орловчанки и гражданина из ближнего зарубежья оказался провальным. За героин массой 55 граммов, найденный при обыске, – четыре уголовных дела.

1700 кустов конопли с плантации мценских драгдиллеров потянули на 42 килограмма, а это уже – особо крупный размер.

В октябре этого года – еще одно резонансное дело: 2,5 килограмма «дизайнерских» наркотиков. Были задержаны восемь активных участников преступной группы.

Профессиональный праздник - повод подводить итоги. Чуть больше года назад УФСКН вернулось в структуру МВД. Появились новые подразделения, например, отдел профилактики. И в этом направлении у наркоконтроля – женское лицо. Беседы с молодежью на её языке – один из приоритетов.
Кристина Котляр, ведущий специалист-эксперт отдела профилактики и взаимодействия с органами госвласти УНК УМВД РФ по Орловской области: «Если хотя бы десять молодых людей задумаются: стоит ли употреблять, стоит ли пытаться подзаработать, если до десяти-пятнадцати человек что-то дойдет, то это уже неплохой результат». 
По результатам – и награды. Как и подобает, в профессиональный праздник звучали слова благодарности от руководства.

Борьба с наркотрафиком – общее дело всей полиции. В этой работе задействован и уголовный розыск, и служба участковых, и киберполиция. И в профессиональный праздник работу никто не отменял.


Надежда Невматулина
6 декабря 2017 года

 


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