Новости версия для печати Жильцы дома по улице Старо-Московской в Орле в суде отстояли право «закрывать» дворовую территорию от офисов Напомним, на первом этаже еще на этапе строительства там были выкуплены две квартиры и переведены в нежилой фонд.



Протокол общего собрания жильцов с согласием на это - был, но люди оспорили его в суде, утверждая, что подписи подделаны.



И вот в суде было принято окончательное решение. Иск жильцов дома № 23 по улице Старо-Московской был удовлетворен.

Людмила Пижина, жительница дома №23 по улице Старо – Московская: «По решению суда, предприниматели должны восстановить все, что они сделали, то есть, восстановить статус-кво. Мы очень довольны, что все так получилось, потому что правда – на нашей стороне. То, что они собрали наши подписи, это фальшивка, и сейчас идет уголовное дело по этому поводу». Благодаря сопровождавшему это дело общественному резонансу заседания межведомственной комиссии по переводу квартир их жилого в нежилой фонд в Орле будут проходить в новых условиях. Теперь члены комиссии должны будут учитывать мнение старшего по дому или представителя ТСЖ.





Анна Вайсергисер

6 декабря 2017 года







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