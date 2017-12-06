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Лучшая антитеррористическая комиссия региона находится в Болховском районе

С награждения председателей лучших районных антитеррористических комиссий началось сегодня совместное заседание областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Кубок победителей забрал Болховский район. Впрочем, проигравших в этом деле нет. Ведь они делают всё, чтобы и праздники и будни орловцев были защищены.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Обеспечение террористической безопасности по-прежнему является важнейшим направлением нашей с вами работы. С удовлетворением хочу отметить высокий уровень обеспечения безопасности массовых мероприятий в регионе в текущем году. Всего их было проведено 1156. Удалось избежать чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка. И, самое главное, на территории области не зарегистрировано ни одного преступления террористической направленности».
Сейчас для силовиков и всех служб экстренного реагирования – горячая пора новогодних и рождественских праздников. Задача номер один – чтобы они прошли без происшествий. А в будущем году выборная кампания также потребует немало усилий, чтобы обеспечить законность, порядок и возможность свободного выбора для россиян.


Татьяна Напольских
6 декабря 2017 года

 


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