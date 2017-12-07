Орловская автоинспекция приглашает горожан вместе нарядить новогоднюю елку

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Орловская автоинспекция приглашает горожан вместе нарядить новогоднюю елкуВ ведомстве объявили конкурс елочных игрушек на тему «Безопасность дорожного движения».
К участию приглашаются не только дети, но и взрослые. Приветствуются любые оригинальные идеи, главное, чтобы поделка несла полезную информацию о правилах безопасности на дорогах. Организаторы просят обратить внимание на материал для игрушек – желательно, чтобы они были устойчивы к морозу, снегу и долго сохраняли праздничный вид.
Победителей определят Дед Мороз и Снегурочка, они же и огласят имена 27 декабря в 14:00, в Детском парке.
Поделки принимают до 22 декабря в орловском ГИБДД по адресу: г. Орел, Автовокзальная, 77В, кабинет №18 либо дежурная часть. Просьба обязательно указать контактные данные, чтобы вас потом могли пригласить на праздник.
Уточнить информацию можно по телефонам 72-90-64 и 72-90-73.