Новости версия для печати Сегодня в Военно-Историческом музее города Орла пройдет презентация книги орловского краеведа Александра Полынкина «Золотые звёзды Орловщины» Это продолжение появившихся в 2015 году «Золотых звёзд Орла». Всего в задуманном цикле планируется выпустить четыре книги.



В издании будут отражены беллетризованные биографии Героев Советского Союза – уроженцев Орловского края, полных Кавалеров ордена Славы – наших земляков и Героев Советского Союза, павших за освобождение Орловщины. Все очерки написаны на строго документальной основе, благодаря чему автор сумел разгадать некоторые тайны в биографиях героев и значительно их дополнить.



Начало презентации в 15:00.





Татьяна Тимохина

7 декабря 2017 года







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