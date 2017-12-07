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четверг
7.12.2017
11:01:47
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Сегодня в Военно-Историческом музее города Орла пройдет презентация книги орловского краеведа Александра Полынкина «Золотые звёзды Орловщины»Это продолжение появившихся в 2015 году «Золотых звёзд Орла». Всего в задуманном цикле планируется выпустить четыре книги.
В издании будут отражены беллетризованные биографии Героев Советского Союза – уроженцев Орловского края, полных Кавалеров ордена Славы – наших земляков и Героев Советского Союза, павших за освобождение Орловщины. Все очерки написаны на строго документальной основе, благодаря чему автор сумел разгадать некоторые тайны в биографиях героев и значительно их дополнить.
Начало презентации в 15:00.
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