Новости версия для печати Сегодня Андрей Клычков примет участие в XI Международной выставке «Транспорт России» в Москве Там врио губернатора Орловской области выступит с предложением включить в федеральную программу строительство новой объездной дороги вокруг Орла.



Юго-западный объезд значится в генплане областного центра и имеет стратегически важное значение. Новая дорога соединит брянскую и крымскую трассы и позволит организовать транзит тяжелых грузовых машин без заезда в Орел.



Сейчас фуры следуют по Карачевскому шоссе, через Маслозаводской переулок, перегружая центр и нередко создавая в районе автовокзала опасные ситуации. Строительство новой дороги требует серьезного финансирования, и этот вопрос планирует поднять врио губернатора Андрей Клычков в рамках международного форума. В нем принимают участие лидеры отрасли и представители Министерства транспорта Российской Федерации.





Мария Семак

7 декабря 2017 года







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